На испанском рынке недвижимости - новые игроки и новые тенденции

На испанском рынке недвижимости появляются новые игроки, задающие тенденции. В их число входят инвестиционные фонды, общества (Socimi), специализирующиеся на вложениях в активы подобного рода, а также недавно созданные девелоперские компании. Кроме того, одну из важнейших ролей играют и частные клиенты. Некоторые эксперты считают, что на предшествующих этапах развития про них почти забыли, поставив в приоритет продажи и финансовые результаты; другие считают, что покупателей из виду не упускали никогда, но сейчас они стали более требовательными и располагают гораздо большим объемом информации благодаря новым технологиям, позволяющим сравнивать цены и объекты.

Впрочем, не вызывает сомнений сам факт их возвращения в игру, приведший к столь значительному росту спроса, что на сегодняшний день он заметно превышает предложение. В общей сложности в 2017 году были выданы лицензии на строительство 80 000 объектов жилой недвижимости, а в этом году данная цифра может вырасти до 100 000. По словам исполнительного директора компании Neinor Homes Хуана Велайоса, для того, чтобы удовлетворить существующий спрос, необходимо выдать разрешения на возведение 150 000 объектов. "Как правило, покупатели ищут новое жилье, для приобретения которого они продают прежнее", – отмечает руководитель отдела жилой недвижимости компании Knight Frank Карлос Самора. По его словам, профиль нынешних клиентов значительно отличается от того, что превалировал в период докризисного расцвета рынка недвижимости, когда основную массу игроков составляли спекулянты. Сегодняшние потенциальные собственники обращают внимание прежде всего на цену и на местоположение объекта, не забывая о материалах, качестве отделки, планировке и возможности адаптировать дом или квартиру под свои нужды перед заселением. Застройщики стремятся удовлетворить подобные запросы и делают все возможное, чтобы клиент остался доволен всем процессом покупки.

Одним из определяющих факторов при принятии решения о покупке является стоимость жилья. По данным исследования тематического портала Fotocasa, 63% респондентов считают цену ключевой составляющеей. Средний бюджет покупки на данный момент составляет 173 000 евро. Самыми значительными суммами располагают жители Мадрида, Каталонии и Страны Басков. "В основном недвижимость приобретается для постоянного проживания, но значительную часть составляют также покупатели отпускного жилья", - говорит Беатрис Торибио, глава аналитического отдела Fotocasa.

Авторы доклада также отмечают, что более половины клиентов составляют представители возрастной группы от 35 до 54 лет. "Как правило, это семьи среднего возраста, которые не могли купить недвижимость в кризисные годы, а сейчас получили такую возможность благодаря продаже прежнего жилья", - объясняет Торибио. По ее словам, самыми востребованными являются объекты, чей возраст составляет от 6 до 20 лет: предложение в этой категории наиболее обширно, что приводит к некоторому снижению цены.

На решение клиентов также влияет местоположение будущей недвижимости. Многие из них выбирают жилье в хорошо знакомых районах, где они прожили всю жизнь; другие исходят из близости станций метро или других видов транспорта. Как говорилось выше, особое внимание уделяется также качеству материалов, отделке и энергетической эффективности недвижимости.

Наряду с покупателями постоянного жилья все больший вес приобретают и клиенты, вкладывающие средства в недвижимость под сдачу. Рост рынка аренды, на который в значительной степени влияет спрос со стороны молодежи, не имеющей возможности приобрести жилье, привел к тому, что в 2017 году в Каталонии, на Балеарах и в Мадриде были побиты все рекорды стоимости. По данным Fotocasa, в столичном регионе аренда подорожала на 6,3%, а в следующем году ожидается средний рост на 10%. В свете этих обстоятельств эксперты все чаще говорят о наступлении периода бума в данном сегменте. Зачастую покупатели жилья под сдачу приобретают недвижимость в новостройках. В иных случаях они предпочитают покупать квартиры, требующие ремонта. Значительная часть инвесторов выбирает жилье в районах, несколько отдаленных от центра, но располагающих хорошим транспортным сообщением. Как правило, дома в таких районах более старые и требуют ремонта. В общей сложности бюджет покупки и последующих работ не превышает 100 000 евро, а уровень рентабельности составляет около 8%.