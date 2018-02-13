Испанские застройщики активизируются в 2018 году

Испанские застройщики намерены воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке недвижимости и активизировать свою деятельность в 2018 году. До конца года в стране начнется возведение 29 тысяч новых объектов, будет сдано более 10 тысяч, а на рынке окажется 32 тысячи, сообщает портал Idealista.