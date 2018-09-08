Мэрия Барселоны построит на пустующих участках 4700 объектов доступного жилья

Мэрия Барселоны запустила кампанию по изъятию пустующих земельных участков для строительства жилья. Власти сообщили, что в настоящее время располагают 72 участками, которые находятся в государственной собственности. На них планируется построить 4 644 квартир в рамках программы доступного жилья, 80% из которых будут арендными.

В муниципалитете отметили, что эта кампания будет крупнейшим проектом государственного жилья в Барселоне, который позволит удовлетворить постоянно растущие потребности.

На данный момент в каталонской столице завершено строительство 11 проектов, которые включают 648 квартир. Ещё 13 проектов на 574 квартиры находятся в стадии производства работ и 29 проектов на 2 331 квартиру – в стадии проектирования. На 19 участках, где может появиться ещё 1091 квартира, ведётся подготовка к проведению тендеров.

В мэрии сообщили, что 648 квартир уже сданы либо находятся в процессе оформления и в ближайшее время будут предоставлены нуждающимся семьям.

Власти города также заявили о своих планах увеличить фонд доступного жилья на 50% в течение шести лет.