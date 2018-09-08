Жильё в Барселоне подорожало на 12,86%

Цены на жильё в Барселоне в первом полугодии 2018 года выросли на 12,86% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на подорожание, столица Каталонии больше не является лидером по темпам роста, уступая таким городам как Валенсия, Мостолес или Мадрид.

По данным исследования Университета Помпеу-Фабра и группы Tecnocasa, рост цен уже не ограничивается крупными городами и наблюдается по всей Испании. В среднем по стране в первом квартале 2018 года он составил 12,46% по сравнению с прошлогодними показателями. В то же время, эксперты говорят о том, что уровень цен далёк от максимальных показателей, которые были зафиксированы во время возникновения пузыря на рынке недвижимости. По их подсчётам, в настоящее время цены в среднем на 37% ниже чем в предкризисный период.

В Tecnocasa подсчитали, что средняя сумма ипотеки в каталонской столице составляет 150 тысяч евро, что является самым высоким показателем в Испании при среднем цифре по стране в 96 тысяч евро. Также известно, что в среднем испанцы выплачивают 400 евро в месяц за ипотеку, что эквивалентно 30% их доходов. При этом в 2007 году эта сумма достигала 1000 евро, или 65% доходов. Кроме того, эксперты отмечают, что в настоящее время большинство ипотек выдаются на срок менее 30 лет, а раньше кредит можно было получить на более продолжительный срок.

Цены на жильё в Барселоне установились на уровне 2009 года, а по стране в целом – на уровне 2011. По мнению специалистов, порядка 18% объектов, выставленных на продажу в каталонской столице, переоценены. К тому же, они считают, что жильё в Барселоне утратило свою привлекательность для инвесторов из-за роста цен.