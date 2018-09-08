S&P прогнозирует дальнейший рост цен на испанскую недвижимость

S&P представило доклад, в котором также отмечается, что темпы роста цен на жильё в ближайшие годы снизятся. Так, по оценкам агентства, в этом году рост составит 5,6%, в 2019 – 4,3%, в 2020 – 3,5%, в 2021 – 3%.

По прогнозам на основе данных Министерства развития Испании, к началу следующего десятилетия средняя стоимость квадратного метра установится на уровне 1800 евро, что гораздо выше чем во время кризиса (менее 1460 евро/м2 в 2014 году), но ниже пиковых значений, зафиксированных в период бума на рынке недвижимости. Так, в 2007-2008 году квадратный метр в Испании стоил в среднем более 2 тысяч евро. На данный момент этот показатель на 24% ниже.

Эксперты в области недвижимости развевают опасения о формировании нового пузыря на рынке недвижимости в настоящее время, ссылаясь на ряд факторов. Если в 2006 году было заключено 955 тысяч сделок с жилой недвижимостью, то за последние 12 месяцев их было 542 тысячи. 12 лет назад было выдано 1,3 млн ипотек, а сейчас их число не превышает 400 тысяч. К тому же, в преддверии кризиса строилось более 800 тысяч квартир в год, а текущая цифра в 10 раз ниже. Среди других факторов отмечается снижение обременённости кредитами среди испанцев, которые направляют меньшую долю своих доходов на погашение задолженностей, чем это было ранее. К тому же, в последнее время банки в большинстве своём устанавливают требование о 20%-ом первоначальном взносе для предоставления ипотеки.