Мексиканцы покупают всё больше жилья в Мадриде

Спрос на жильё в Мадриде среди латиноамериканцев, в том числе, среди мексиканцев, продолжает расти.

Исследование организации FIABCI показало, что в число лидеров среди латиноамериканцев по количеству сделок с недвижимостью в испанской столице входят венесуэльцы (23%), перуанцы (13%), боливийцы (12%) и мексиканцы (10%). За ними следуют колумбийцы, аргентинцы и бразильцы.

Отмечается, что мексиканские покупатели, в основном, делятся на две группы. Одни ищут недвижимость в среднем сегменте от 250 до 750 тысяч евро для постоянного проживания. Вторая группа рассматривает покупку жилья в Испании как инвестицию или как второе жильё. Таких покупателей интересует недвижимость стоимостью от 2 млн евро.

Самый популярный столичный район среди мексиканцев – Саламанка, а также их привлекают Чамбери и Хустисия. Некоторые покупатели проявляют интерес и к жилым комплексам на окраине, таким как, например, La Finca или La Moraleja. По статистике мексиканцев больше всего интересует жильё средней площадью от 200 до 350 м2 и стоимостью квадратного метра 6500 евро.

В Мадриде сконцентрировано почти 27% мексиканской диаспоры в Испании. С начала 2015 года численность мексиканцев выросла на 21% до 24,8 тысяч человек.