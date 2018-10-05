Цены на аренду жилья в Мадриде на 60% выше средних по Испании

В Мадридском сообществе в августе съёмное жильё подорожало на 7,2% по сравнению с прошлым годом. Цены установились на уровне 12,49 евро/м2 в месяц. В столичном регионе цены на 58,4% превышают средний уровень по Испании, который составил в августе 7,89 евро/м2 в месяц.

По Испании в целом в августе был зафиксирован рост в 2,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, что закрепило тенденцию, которая сохраняется на протяжении 41 месяца.

Каталония занимает второе место в рейтинге самых дорогих испанских регионов с точки зрения аренды жилья. Цены по автономному сообществу в среднем составляют 11,67 евро/м2 в месяц.

Портал о недвижимости Fotocasa также изучил цены в разных муниципалитетах Мадрида. Анализ показал, что в 15 из 31 муниципалитета в августе цены выросли, а самый заметный рост был зафиксирован в Вильявисьоса-де-Одон – 26%. За ним следует сам Мадрид (11,7%) и Боадилья-дель-Монте (10,2%). В муниципалитете Парла аренда подешевела на 16,7%, в Сан-Себастьян-де-лос-Рейес – на 15,2%,в Кольядо-Вильяльба – на 10,4%.

Среди столичных районов по росту цен на аренду лидируют Чамбери (19,9%), Ретиро (15,5%) и Вильяверде (13%). Тем не менее, самым дорогим районом стал Саламанка, где квадратный метр арендного жилья обходится в среднем в 18,21 евро в месяц. За ним следуют Чамбери (17,49 евро/м2 в месяц) и Ретиро (15,67 евро/м2 в месяц). В районе Виальваро, напротив, наблюдалось снижение цен на 1,2%.

Что касается остальных испанских регионов, съёмное жильё подешевело в 15 из них. Самым заметным было падение цен в Наварре (21,6%), а также в Стране Басков (16%), Арагоне (10%), Кастилии и Леоне (10%) и Риохе (9,6%).