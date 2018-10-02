Побережью Коста-Брава угрожает урбанизация

По информации платформы SOS Costa Brava, в 11 из 22 муниципалитетов на побережье может появиться до 10 тысяч новых объектов жилья. Объединение, в состав которого входит 18 экологических организаций, пытается бороться с двумя десятками проектов.

Так, например, в Кадакесе планируется возведение 104 жилых объектов и отеля премиум-класса в рядом с мысом Креус на границе природного парка. Для этого проекта получены все необходимые разрешения, и работы могут начаться уже этой осенью.

В Багуре хотят построить 265 единиц жилья и три отеля в бухте Айгуафреда – последнем нетронутом участке муниципалитета.

Один из наиболее опасных, по мнению экологов, проект – застройка на пляже Pals, где планируется возвести 1108 объектов. Несмотря на то, что правительство Каталонии сообщило о сокращении масштаба проекта, экологи говорят о том, что органы градостроительства дали разрешение сохранить изначальную плотность застройки. Помимо тысячи жилых объектов, которые будут представлять собой отпускное жильё, на пляже Pals должен появиться отель площадью 5 тысяч квадратных метров с торговыми площадями и большой парковкой.

В муниципалитетах также выражают беспокойство в связи с экологической составляющей строительства на побережье, однако не предпринимают каких-либо мер из опасений, что придётся выплачивать застройщикам компенсацию. Активисты же призывают местные власти пересмотреть старые планы застройки и категории, присвоенные землям.