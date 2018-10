Квартал Эмбахадорес в Мадриде признан самым «крутым» в мире

Британское издание Time out составило рейтинг самых «крутых» районов мира (The 50 coolest neighbourhoods in the world). Его возглавил квартал Эмбахадорес в Мадриде, который расположен в районе Саламанка.