Квартал Эмбахадорес в Мадриде признан самым «крутым» в мире

Британское издание Time out составило рейтинг самых «крутых» районов мира (The 50 coolest neighbourhoods in the world). Его возглавил квартал Эмбахадорес в Мадриде, который расположен в районе Саламанка.

В рейтинг вошли 50 районов в разных точках по всему миру, куда жители и гости города приходят в поисках хороших ресторанов, развлечений или уличной культуры.

Издание опросило редакторов, опытных путешественников и более 15 тысяч обычных людей, чтобы узнать, какие районы привлекают их больше всего и где открываются самые трендовые заведения.

Квартал Эмбахадорес («Посольский квартал») – один из старейших и самых престижных в испанской столице районов, который со временем стал образцом мультикультурализма. Британское издание выделило Эмбахадорес за «впечатляющую ночную жизнь и потрясающую еду, уличное искусство и культуру». Time out также отметило большое число ресторанов и баров с доступными ценами и особенной кухней.

Центром жизни района является зона Lavapiés с её узкими улочками, традиционной мадридской архитектурой и модными локациями. В северной части района находится площадь Тирсо-де-Молина – обитель флористов днём и любителей дискотек – ночью. На юге расположено два крупных культурных центра: Tabacalera на месте старинной табачной фабрики и La Casa Encendida.

В мировой топ-50 попал также район Сан-Антони в Барселоне. Он занял 22 место.