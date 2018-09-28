Casaktua вновь предлагает недвижимость в Испании со скидками

Испанский портал по продаже недвижимости Casaktua запустил первую осеннюю акцию, которая включает более 600 объектов со средней стоимостью 76,5 тысяч евро.

В распродаже участвуют разные типы жилья, но в большинстве своём это квартиры и коттеджи площадью около 108 м2 с тремя спальнями. Средняя стоимость квартир составляет 68,3 тысячи евро, а за одноквартирные дома в среднем просят 106 тысяч евро.

Акция охватывает 11 автономных областей. Больше всего предложений сконцентрировано в Андалусии – около 200. В Валенсийском сообществе предлагают купить по сниженным ценам 140 объектов, в Каталонии – 60, в Кастилии и Леоне и Кастилии-Ла-Манче – по 50.

Цена в значительной степени зависит от местоположения. Так, в Эстремадуре средняя стоимость объектов, выставленных на продажу, составляет 44,2 тысяч евро, в Кастилии-Ла-Манче – 61,4 тысяч, в Валенсии – 66,6 тысяч, в Мурсии – 67,9 тысяч. Самые дорогие предложения – в Мадриде, где средняя стоимость достигает 106,9 тысяч евро, и в Галисии – 97,4 тысяч.