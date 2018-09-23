Насколько востребованы туристические апартаменты премиум-класса в Испании?

Так, компания Chic Room Barcelona, которая занимается сдачей в аренду luxury апартаментов, сообщает, что в августе забронировано 67% объектов, на 4% больше чем в прошлом году. При этом отмечается, что в премиум-сегменте туристы чаще склонны принимать спонтанные решения, поэтому уровень заполняемости также может резко измениться.

По странам происхождения рейтинг luxury-туризма в Испании возглавляют жители США (19,2%), Великобритании (18,9%) и ОАЭ (11,5%). В августе также наблюдается рост спроса по сравнению с прошлым годом среди итальянцев и некоторый спад среди британцев. При этом по суммарным расходам на аренду жилья лидируют арабы, венесуэльцы и канадцы.

Что касается бюджета luxury-путешествия, следует отметить, что в этой категории туристы не стеснены в средствах, и за свои деньги хотят получить обслуживание соответствующего качества и роскошный отдых. В Chic Room и у их партнёров в августе 2018 года средняя стоимость бронирования за 1 ночь составляет 333 евро. Самыми дорогими оказались апартаменты Illa Del Llac Penthouse в районе проспекта Диагональ в Барселоне, которые обойдутся в 1211 евро за ночь.

При выборе жилья в премиум-сегменте туристы учитывают такие факторы как расположение апартаментов (чем ближе к центру, тем лучше), наличие террасы или другого пространства под открытым небом и общие размеры помещения. В то же время отмечается, что они ищут не просто эксклюзивное жильё, но и ни на что не похожие впечатления, которые останутся в памяти. Это может выражаться в таких характеристиках как техническая оснащённость или расположение комнат. Летом ключевую роль играет бассейн, который служит для отдыха, расслабления и общения. С другой стороны, для многих туристов важно наличие открытого пространства, где они могли бы организовать какие-то частные мероприятия не только развлекательного, но и делового характера.