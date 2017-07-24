"Плохой" банк устроил распродажу отелей по всей Испании

Испанский "плохой" банк (Sareb) запустил кампанию по продаже 209 объектов недвижимости, ориентированных на различные отрасли бизнеса, в том числе 37 отелей. Как сообщают информагентства страны со ссылкой на представителей Sareb, проведение акции обусловлено "растущим интересом" к сегменту гостиничных активов. Они также напомнили о недавней сделке по продаже четырехзвездочного отеля Parque Central в Валенсии, рассчитанного на 192 номера, который был приобретен сетью Hoteles Playa Senator.

Выставленные на продажу объекты расположены на территории 15 автономных сообществ. Треть из них сконцентрирована на побережье Средиземного моря, а также в Мадриде и Кастилии и Леоне. В последнем регионе находится самый недорогой из предложенных отелей, Real Posada в местечке Момбельтран (провинция Авила), стоимость которого составляет 528 000 евро. Самый дорогой туристический комплекс, в свою очередь, расположен в городке Тегисе на острове Гран-Канария. За него Sareb просит 6,4 миллиона евро.

Помимо этого, в рамках кампании Sareb предлагает 97 помещений коммерческого назначения. 14 из них находятся в Мадриде. Самым интересным столичным активом можно назвать бывший кинотеатр Cines Cristal на улице Браво Мурильо, за который просят 6,7 миллиона евро. В Каталонии, в свою очередь, на продажу выставлены 13 объектов подобного рода, в Валенсии и Андалусии – по 12, а в Кастилии и Леоне – 11. Наиболее бюджетным вариантом оказалось помещение в вышеупомянутом Тегисе стоимостью 160 000 евро.

"Плохой" банк также выставил на продажу 42 промышленных склада, 12 из которых находятся в Каталонии и 9 – в Валенсии. Самый дорогой из них расположен в муниципалитете Полинья под Барселоной – он обойдется будущему владельцу в 7,6 миллиона евро. Самый доступный объект за 11 003 евро находится в Бетере (Валенсия).

Среди 33 офисов, предлагаемых Sareb, особо выделяется здание на севере Мадрида, стоимость которого составляет 18,9 миллиона евро. Самый бюджетный офис стоимостью 80 000 евро также находится в столице, рядом с торговым центром Plenilunio.

Ознакомиться с полным предложением кампании "Твой бизнес-проект начинается здесь" ('Tu proyecto de negocio... empieza aquí') можно на сайте www.sarebterciarios.com.