Испанский отель для жуков удостоился престижной архитектурной премии

В ходе церемонии вручения престижной архитектурной премии World Architecture Festival, которая в этом году прошла с 15 по 17 ноября в Берлине, награды удостоилась необычная конструкция авторства испанских дизайнеров – отель для насекомых, созданный студией Batlle i Roig. Как сообщает газета ABC, его появление стало частью проекта по развитию парка Вальмора в городе Эль-Масноу (Барселона), авторство которого также принадлежит вышеупомянутому бюро.

Домик для насекомых представляет из себя четырехуровневую конструкцию, каждый из сегментов которой изготовлен из разных материалов. На первом уровне, сделанном из камня, живут пауки, жуки, одиночные пчелы, светлячки, сверчки, кузнечики и богомолы. Они обитают внутри образованных камнями полостей. На втором уровне из перфорированного керамического кирпича, заполненного глиной и соломой, также обитают одиночные пчелы. Третий уровень, представляющий собой перфорированный массив дерева, населяют пчелы, личинки жуков, сороконожки и ониксиды. Четвертый «этаж» из сосновых шишек, стеблей ежевики, роз, малины и бузины занимают пауки, муравьи, жуки, пчелы, осы, журчалки и двукрылые.

Ключевым компонентом успеха испанского проекта стали его оригинальность и возможность понаблюдать за природой вблизи, а также вклад в сохранение видов, находящихся под угрозой исчезновения. Кроме того, данная инициатива оказывает положительное влияние на состояние и качество парков и их биоразнообразие.