В Сантандере построят дом, профинансированный за счет краудфандинга

Частные инвесторы коллективно профинансируют возведение жилого комплекса в Сантандере, которое обойдется в 1,3 миллиона евро. Как сообщает радиостанция Ser, инициатива реализуется через краудфандинг-платформу Housers. Это первый в Испании проект, в рамках которого частные лица совместными усилиями финансируют займ девелоперу на покупку земли и последующее строительство.

Всего за 15 дней 864 человек перевели 60% от необходимой суммы. Ссуда будет предоставлена на год по фиксированной ставке в 10%. После сбора финансирования в полном объеме инвесторы будут ежемесячно получать выплаты процентов до тех пор, пока застройщик не вернет долг.

В рамках проекта планируется построить два независимых жилых блока с 34 квартирами с 2 и 3 спальнями и с 51 гаражным местом. Комплекс будет расположен на въезде в Сантандер, в трех километрах от пляжа Сардинеро. Общая площадь участка составляет 5 500 квадратных метров, из которых 2 900 будует отведено под застройку, а остальная территория – под спортивные зоны, бассейн, сад и детскую площадку.

Конечной целью проекта является продажа возведенного жилья. На сегодняшний день девелоперская компания SMP Espacios 4 You уже получила необходимые разрешения на строительство, а примерно за половину будущих объектов жилья был внесен залог. Квартиры будут продаваться по цене от 160 000 до 245 000 евро.