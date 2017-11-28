Стоимость водоснабжения в Испании оказалась одной из самых низких в Европе

Несмотря на засуху, стоимость воды в Испании остается одной из самых низких в Европе, сообщают информационные агентства страны со ссылкой на результаты доклада фонда сберкасс Funcas. Впрочем, между провинциями тарифы могут различаться в несколько раз: так, жителям Мурсии водоснабжение обходится в 6,6 дороже, чем жителям Сории или Паленсии. Эксперты проанализировали данные по крупнейшим испанским муниципалитетам, в том числе столицам провинций, автономным территориям и городам с населением более 100 000 человек. Из 79 населенных пунктов, сведения о которых были включены в отчет, в 33 управление водными ресурсами осуществляется напрямую мэриями или компаниями, находящимися в муниципальной собственности, а в остальных 46 – косвенно усилиями смешанных компаний или посредством концессии.

В 7 из 10 самых густонаселенных городов Испании управление ресурсами осуществляется напрямую, в 2 – через смешанные компании, и только в одном работает схема частной концессии. Последняя модель особенно распространена в провинциальных столицах с населением менее 100 000 человек, например, Теруэле, Авиле, Саморе, Сьюдад-Реаль, Паленсии, Понтеведре, Толедо, Гвадалахаре и Касересе. Впрочем, представители Funcas отмечают, что выбранная модель управления не играет решающей роли в формировании цен, которые платят испанские семьи за водоснабжение. Эти величины зависят в большей степени от стоимости поставок, которые определяются геоклиматическими факторами, а они, в свою очередь, связаны с доступностью водных ресурсов в смысле осадков или высоты, а также с городской структурой – количеством объектов жилья, плотностью населения и влиянию фактора сезонности на его численность. Помимо того, водоснабжение регулируется в соответствии с европейским рамочным законодательством, согласно которому подача и очистка воды должны осуществляться по принципу возмещения затрат и не могут субсидироваться государством. В большинстве муниципалитетов начисление ведется по комбинированному тарифу, состоящему из фиксированной и переменной частей. Первая зависит от стоимости обслуживания, а вторая – от объемов потребления.

По сведениям Funcas, наибольших экономических затрат водоснабжение требует от жителей островов и районов с особенно сухим климатом, в число которых входят все города Андалусии за исключением Альхесираса и юго-восточные муниципалитеты вроде Мурсии, Картахены и Альбасете. Противоположные тенденции, напротив, наблюдаются на севере и северо-западе, где климат отличается более высокой степенью влажности.

В заключение эксперты отметили, что средний испанский счет за воду оказался вторым среди самых низких в Европе, однако суммы в квитанциях за электроэнергию и газ оказались третьими среди самых высоких.