Испанские отели заняли одно из первых мест в Европе по росту уровня рентабельности

Испанские отели вновь заняли одну из лидирующих позиций в Европе с точки зрения рентабельности, сообщает сайт HostelTur со ссылкой на доклад European Destinations Observatory организации European Cities Marketing (ECM). За первые девять месяцев показатель RevPar (средний уровень дохода со свободного номера) вырос на 14,2%, в то время как средний показатель по континенту составил 0,4%.

Рост доходов с комнаты был зафиксирован во всех городах страны, однако наиболее выраженной эта тенденция оказалась в Сан-Себастьяне (+17,6%). За ним следуют Барселона и Бильбао (+12%), а также Мадрид (+8,1%). Авторы доклада отмечают значительный рост числа туристов, обусловленный улучшениями внутренней экономики и перенаправлением потоков из стран Средиземноморья, пострадавших от терроризма.

Кроме того, положительные тенденции также наблюдались в Польше и Португалии (+8,7%), а также в Германии (+4,5%). В Великобритании, в свою очередь, итоги референдума о независимости не повлияли на показатели гостиничного сектора: RevPar здесь вырос на 1,4%. Помимо этого, уровень загруженности гостиниц в Лондоне и Эдинбурге оказался одним из самых высоких на континенте.

В противоположный конец рейтинга попали Италия, Бельгия и Франция, где произошло падение доходов со свободных номеров. В двух последних случаях причиной негативных тенденций стали террористические атаки. В Италии RevPar упал на 4,5%, в Бельгии – на 14,8%, а во Франции – на 5,8%.