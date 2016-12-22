В Испании задержаны 20 мошенников, сдававших чужие квартиры

Национальная полиция Испании задержала 20 членов преступной группировки, которая вела свою деятельность из муниципалитета Вендрель в Таррагоне и занималась сетевым мошенничеством. Как сообщают информационные агентства страны, преступники взимали с людей плату за несуществующую аренду квартир для постоянного проживания или отпуска, которую те отправляли с помощью банковских переводов. В общей сложности от действий злоумышленников пострадали 94 человека. Суммарный ущерб оценивается более чем в 56 000 евро.

Мошенники пользовались известными онлайн-платформами для аренды недвижимости. Они публиковали в Сети фотографии и данные контактного лица. После телефонных переговоров с потенциальным клиентом преступники просили его перевести на банковский счет залог за аренду. Получив платеж, они пропадали и больше с квартиросъемщиком не связывались. Некоторые пострадавшие преодолевали расстояние более чем в 500 километров и выясняли, что арендованное ими жилье или не существует вовсе, или занято законными владельцами.

Главарем группировки оказался живущий в Вендреле гражданин Румынии, который занимался публикацией объявлений. Вторым звеном цепочки были граждане Марокко. Они занимались поиском подставных контактных лиц, которые общались с клиентами и организовывали пересылку банковских переводов. На третьем уровне находились граждане Испании, как правило, имеющие низкий уровень дохода. Они открывали на свое имя банковские счета, куда приходили переводы, и передавали полученные суммы начальству. За это им платили комиссию.

Следствие было проведено в несколько этапов и продлилось 15 месяцев. Общая сумма ущерба, как говорилось выше, составила 56 400 евро. В ходе полицейской операции было заблокировано 26 банковских счетов, на которых находилось 10 258 евро.