Банк Cajamar предлагает недвижимость со скидками до 30%

Банк Cajamar выставил на продажу более 2 500 объектов новой и вторичной недвижимости, расположенных по всей территории Испании, со скидками до 30%. Как сообщает сайт Idealista, их реализацией занимается компания Haya Real Estate. В зависимости от местоположения и площади квартир и домов их стоимость варьируется от 40 000 до 212 000 евро. Кампания продлится до 31 января.

Объекты расположены в крупных городах, спальных пригородах и маленьких муниципалитетах. Большинство из них сконцентрировано в Андалусии и Валенсии, на долю которых в общей сложности приходится почти 1 700 активов. Кроме того, значительное число объектов находится в Мадриде (260), Мурсии (160), Каталонии (140) и Кастилии и Леоне (140). Предложение включает в себя жилье с самыми разными характеристиками, расположенное как в прибрежных, так и во внутренних районах страны.

Так, в Андалусии самые интересные варианты можно найти в провинции Альмерия – например, квартиры с 1 и 2 спальнями в муниципалитетах Гарруча и Викар по ценам от 56 700 до 97 500 евро. В провинции Малага, в свою очередь, внимания заслуживает дом с тремя спальнями в городке Компета за 106 400 евро.

В свою очередь, в автономном сообществе Валенсии Cajamar предлагает апартаменты на первой линии пляжа города Беникарло (провинция Кастельон) с двумя спальнями за 57 100 евро. В муниципалитете Форментера-дель-Сегура (провинция Аликанте) продается дуплекс с двумя спальнями за 40 800 евро.

Что касается столичного региона, то в окрестностях Мадрида жилье оказалось несколько дороже. Так, в муниципалитете Хетафе квартира с двумя спальнями продается за 212 000 евро, а в городке Вальдеморо аналогичный объект предлагается за 123 000 евро.

С характеристиками каждого объекта можно ознакомиться как на сайте Cajamar, тк и на портале Haya Real Estate.