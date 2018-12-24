Bankinter: повышение цен на недвижимость в Испании соответствует темпам роста экономики

Жилая недвижимость в некоторых регионах Испании продолжает дорожать, однако последние данные указывают на то, что темпы роста снизились, следуя общемировой тенденции.

В начале 2018 года уровень роста составлял порядка 11%, но к лету сократился почти вдвое. При этом эксперты заверяют, что текущие темпы роста соотносятся с темпами роста испанской экономики.

Как отмечают в банке Bankinter, в первом квартале наблюдался слишком высокий рост, а в настоящее время он нормализуется, в соответствии с состоянием экономики. Так, в третьем квартале цены выросли на 7%, что, по мнению специалистов, является более адекватным показателем для испанского рынка.

По данным Коллегии регистраторов, в сентябре 2018 года рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 6,6%. В сравнении с минимальными ценами на недвижимость, зарегистрированными во время кризиса, рост составил 26,5%, но при этом жильё по-прежнему на 18% дешевле рекордных уровней периода «бума» на рынке недвижимости.

По оценкам портала недвижимости Idealista, в ноябре на испанском вторичном рынке цены на жильё понизились в среднем 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. В Мадриде жильё подорожало всего на 0,2%, в Барселоне – подешевело на 1%.

В Bankinter также полагают, что замедление роста цен сохранится и в ближайшем будущем на фоне неизменного уровня средней зарплаты в стране. К тому же, в финансовой организации считают, что не стоит ожидать повышения зарплат по меньшей мере в ближайшие два года. Эксперты добавляют, что в 2019 году на рынке появятся десятки новых объектов жилья, что увеличит объём предложения и удержит цены на том же уровне. Среди прочих факторов называют замедление роста числа сделок купли-продажи и ипотечных займов.

С учётом роста ВВП и инфляции Bankinter прогнозирует рост на рынке жилой недвижимости в 4-5%, отмечая при этом, что в крупных городах он может составлять 6% и выше.