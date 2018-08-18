Самая дорогая в Валенсийском сообществе улица расположена в Аликанте

Маррахо не вошла в топ-10 самых дорогих улиц Испании, составленный порталом о недвижимости Idealista, но стала лидером по ценам в Валенсийском сообществе. На улицах, занимающих первые строчки рейтинга, средняя стоимость домов составляет порядка 6 млн евро.

Самой дорогой улицей в Мадридском сообществе и в Испании в целом стала Камино-дель-Сур, расположенная в элитном жилом комплексе La Moraleja в Алькобендас (Мадрид), где средняя стоимость жилья достигает 5 987 000. Самая дорогая улица Каталонии – проспект Тибидабо в Барселоне, который уступает лидеру примерно на 100 тысяч евро. Тройку завершает комплекс Los Monteros в Марбелье (Малага), где за дом в среднем просят 5 448 000 евро.

Помимо улиц Мадрида, Барселоны и Малаги в топ-10 попала также Эс-Кубелс в Сан-Хосе на Ибице, где дома в среднем обходятся в 3,7 млн евро.

Портал сообщает, что кроме Мадридского сообщества, Каталонии и Балеарских островов, ещё в трёх регионах зафиксирована средняя стоимость более миллиона евро. К Валенсийскому сообществу в этой категории присоединилась Страна Басков, где на самой дорогой улице жильё в среднем стоит 1,55 млн евро, и Канарские острова со средним показателем в 1,12 млн евро.

Дешевле всего купить жильё на самой дорогой улице в Эстремадуре, где средняя стоимость составляет менее 300 тысяч евро, а также в Риохе (470 тысяч евро) и Кастилии-и-Леоне (486 тысяч евро).