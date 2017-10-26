Fitch предупреждает о новом пузыре на испанском рынке жилья

Эксперты рейтингового агентства Fitch предупредили. что "экстремальный рост цен на недвижимость в Мадриде и Барселоны производит впечатление непосильного" для экономики, сообщает сайт Idealista. Так, в центральных районах каталонской столицы среднегодовой уровень роста достиг 35%, в то время как в Мадриде эта цифра составляет 15%. По мнению представителей Fitch, причина подобной динамики кроется в высоком уровне спроса на фоне ограниченности предложения. Специалисты агентства также подтвердили, что ситуация на рынке жилья в Испании стабилизируется в разных темпах в зависимости от региона.

"Высокий спрос обусловелен политикой низких ставок, проводимой Европейским центральным банком, а также присутствием международных инвесторов и ростом цен на аренду", - отмечают в своем докладе эксперты. Впрочем, они также подчеркнули, что в краткосрочной перспективе эта ситуация на рынок всей страны экстраполирована не будет.

По всей видимости, речь может идти о новом пузыре, формированию которого способствуют избыток непроданного в кризисные годы жилья, а также сложности в доступе к собственному жилью, испытываемые испанскими семьями.