Эксперты: 2018 год станет удачным для испанской недвижимости

Уходящий год стал для испанского рынка недвижимости вполне удачным периодом, и аналитики считают, что в 2018-м тенденции к росту сохранятся. Как сообщают информационные агентства страны, на фоне повышения уровня доверия со стороны инвесторов и их стремления к достижению рентабельности этот фактор поспособствовал расширению спектра возможностей для вложения средств в недвижимое имущество.

По мнению Хоакина Роблеса из компании XTB, в краткосрочной перспективе данный сектор вновь вернется к своим максимальным показателям, так как в настоящее время он находится в привилегированном положении с точки зрения достижения хороших результатов в следующем году.

В свою очередь, преподаватель Института биржевых исследований (IEB) Хавьер Ниедерлейтнер подчеркнул, что восстановление экономики и низкие процентные ставки по кредитам также способствуют росту сектора недвижимости, так как «долговые обязательства для инвестирования или покупки по-прежнему обходятся дешево». Кроме того, нынешние условия он назвал идеальными для дальнейшего роста сектора: цены повышаются, как и уровень экономической активности, а стоимость финансирования остается низкой.

В этом смысле аналитик ATL Capital Игнасио Кампос выделил еще один благоприятный фактор роста – продажу недвижимых активов, выкупленных банками у прочих агентов во время кризиса 2007 года, которая привела к расширению предложения и снижению цен. Кампос считает, что повышение цен влечет за собой рост оценочной стоимости активов, а значит, и спроса со стороны инвесторов.

Подобные положительные перспективы находят свое отражение и на Альтернативном биржевом рынке (MAB), чье руководство за прошлый год допустило к процессу переговоров в общей сложности 46 обществ, специализирующихся на инвестициях в недвижимость (Socimi).

В числе основных рисков, сопряженных с подобными видами вложений, Роблес называет вероятность отрицательного влияния уровня спроса и темпов роста экономики в случае их изменения в отрицательную сторону. Что касается возникновения нового пузыря на рынке, эксперты исключают подобную возможность: нынешние обстоятельства отличаются от условий 2007 года, так как требования к заемщикам стали гораздо более строгими. По мнению специалистов, речь идет о восстановлении стоимости, которая во многих городских районах уже приблизилась к показателям 2007 года. Несмотря на это, Ниедерлейтнер подчеркнул, что «10 лет назад подорожали все виды активов, в то время как на сегодняшний день цены в туристическом сегменте остаются достаточно низкими». Связано это с тем, что банки по-прежнему избавляются от балластов и дешевой недвижимости.

В заключение Кампос подчеркнул, что нынешний цикл может продлиться еще 3-4 года и предупредил, что при низкой стоимости кредитования всегда сохраняется риск формирования пузыря.