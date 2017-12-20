30% испанцев считают покупку недвижимости надёжным вложением средств

Портал Rastreator опубликовал «IV Сравнительный онлайн-анализ на пути к разумным сбережениям», который, среди прочего, отражает мнения жителей Испании об инвестировании в жилую недвижимость.

Исследование показало, что 30% испанцев купили или хотели бы купить жильё, поскольку такой способ вложения средств представляется им наиболее безопасным и надёжным. При этом большинство из них (28,2%) мотивирует стремление к приобретению недвижимости ростом стоимости аренды жилья, которая зачастую превышает выплаты по ипотеке. 4,4% заявили, что купили бы недвижимость из-за низких процентных ставок в настоящее время.

22,4% опрошенных сообщили, что не могут себе позволить купить недвижимость и не рассматривают такую возможность. 8,5% не стремятся к приобретению жилья, избегая долгового бремени, а 6,8% не желают привязывать себя таким образом к одному месту.

Мнение о недвижимости как о надёжной инвестиции в большей степени распространено среди женщин. Они также чаще отвечали, что не могут себе позволить такую покупку.

Мужчин, в свою очередь, чаще подталкивает к приобретению жилья рост цен на аренду. Среди них также больше тех, кто не хотел бы быть привязан к конкретному месту жительства.