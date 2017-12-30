В Жироне подскочили цены на аренду жилья

В Жироне зафиксирован стремительный рост цен на арендное жильё, особенно на квартиры в долгосрочную аренду.

В Ассоциации агентов по недвижимости (API) Жироны, поясняют, что на повышении цен, в первую очередь, сказалась разница между спросом и предложением на рынке недвижимости. Отмечается, что в последние годы многие бывшие арендодатели предпочитают продавать жильё, а не сдавать его, сокращая тем самым предложение.

По данным API, квартиры с 2-4 спальнями начали расти в цене с 2015 года, а резкое повышение цен наблюдалось в период с октября 2016 по октябрь 2017. Средняя стоимость аренды двухкомнатных квартир увеличилась на 14,83% (с 499 до 573 евро), трёхкомнатных – на 18,95% (с 570 до 678 евро), четырёхкомнатных – на 20,27% (с 661 до 795 евро).

Эксперты также связывают рост цен с изменениями в законодательстве. В 2013 году минимальный срок действия контрактов найма жилых помещений сократился с пяти до трёх лет. Кроме того, в ассоциации говорят о том, что на протяжении многих лет в Жироне отсутствовали крупные проекты жилищного строительства, которые начали появляться лишь сейчас.

При этом цены на арендное жильё в Жироне разнятся, в зависимости от района. В самых престижных районах: Барри-Велл, в центре или Эшампле, наблюдается наиболее стремительный рост цен. Согласно исследования портала Idealista, Жирона входит в десятку испанских городов, с самым неравномерным распределением цен на жильё.

Власти города работают над подготовкой Плана по жилью, который должен сбалансировать ситуацию. Документ будет представлен в начале 2018 года. По информации La Vanguardia, он включает, среди прочего, введение льгот и стимулирующих мер для владельцев пустых квартир, сдающихся в аренду, а также расширение социальных программ по аренде жилья.