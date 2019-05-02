Эксперт: аренда жилья в Испании ещё дорожает, но уже медленнее

Аренда жилой недвижимости в Испании продолжает дорожать, но уже не такими темпами, как раньше. «Средняя цена аренды за год выросла на 3,2% в Испании, но она нормализуется», - заявила глава аналитического отдела портала Fotocasa Беатрис Торибио.
«Есть и месяцы падения, например, январь 2019-го. Есть месяцы роста. Например, март. Но основная тенденция - к стабилизации», - отметила она.
По словам эксперта, больше всего растут цены в Мадриде. Там они подскочили на 13,5% за год. А вот в Каталонии рост оказался не таким значительным - всего 3%, а в январе вообще было зафиксировано падение.Темы: Недвижимость Мадрид Барселона