Испанская «вторичка» подорожала на 6% за год

Вторичная недвижимость в Испании с апреля 2018 года по апрель 2019-го подорожала на 6%. Такие данные приводит портал Idealista, опираясь на подсчеты собственных аналитиков. За последний месяц (апрель) цены выросли на 0,3%. Сейчас средняя стоимость квадратного метра испанской «вторички» составляет 1709 евро.
Самая дорогая вторичная недвижимость в Испании находится в Сан-Себастьяне. Здесь квадратный метр стоит 4382 евро. При этом самым дорогим автономным сообществом стала не Страна Басков, а Балеарские острова со среднестатистической ценой в 2949 евро за квадрат. На втором месте - Мадрид (2813 евро), на третьем - Страна Басков (2554 евро).
Самой доступной испанской недвижимостью на вторичном рынке остаётся жилье в Кастилии-ла-Манче (870 евро за квадратный метр), Эстремадуре (892 евро) и Мурсии (1007 евро).
Самыми быстрыми темпами росли цены на недвижимость в провинциях Теруэль, Сориа, Мадрид, Вальядолид, Сарагоса, Саламанка.Темы: Недвижимость