Элитная коммерческая недвижимость Мадрида - в мировом топ-3 по росту цен на аренду

Аренда коммерческой недвижимости категории «Люкс» в Мадриде стремительно дорожает. По этому показателю испанская столица заняла третье место в мире, пропустив вперед только Париж и Лондон. За 2018 год стоимость аренды здесь выросла более чем на 10%.
«Элитная коммерческая недвижимость в Мадриде сосредоточена преимущественно в районе Саламанка. Самые дорогие улицы - Ортега и Гассет. Аренда квадратного метра здесь обойдётся в 2200 евро в год», - говорит глава испанского представительства компании Retail de Savills Андре Мартин. Но и это не предел. «Многие бренды предпочитают улицу Серрано, где ставки могут доходить до 2967 евро за квадрат», - добавляет он.
Мадрид остаётся крайне привлекательным рынком для многих дорогих брендов, утверждает эксперт.Темы: Недвижимость Мадрид Бизнес