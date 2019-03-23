Дом из сериала Arde Madrid выставлен на продажу за 1,8 млн евро

На сайте Idealista появилось объявление о продаже виллы под Мадридом, где снимался сериал Arde Madrid, посвящённый жизни в Испании американской актрисы Авы Гарднер.

В объявлении о продаже заявлена цена 1,8 млн евро. В доме четыре гостиных с выходом к бассейну. Площадь главной спальни составляет 60 м2, она включает гардеробную ванную комнату с джакузи. На вилле есть ещё три спальни с ванными и три обычных спальни.

Гарднер приехала в испанскую столицу в 1960-е в разгар диктатуры Франсиско Франко. В реальности она жила в районе Эль-Висо, где занимала роскошный дуплекс на улице Доктора Арсе. Тем не менее, создатели многосерийного фильма решили перенести действие на виллу, расположенную в гольф-клубе Las Rozas, поскольку это здание, по их мнению, больше соответствовало персонажу.

Вилла была построена по проекту испанского архитектора Фернандо Игераса, который стремился сделать акцент на пейзажах и большом количестве света в доме. В соответствии с его задумкой, из всех гостиных и спален открывается вид на Мадрид.

На первом этаже также имеется спортзал, кухня, хозяйственные помещения и библиотека площадью 26 м2. К тому же, здесь находится одно из наиболее узнаваемых помещений из сериала – гостиная с баром.