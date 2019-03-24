Мадрид занял 3 место в мировом рейтинге направлений для покупки элитной недвижимости

Мадрид продолжает набирать обороты на международном уровне как направление для покупки недвижимости премиум-класса. Испанская столица вошла в мировой топ-3 городов для инвестирования в недвижимость в 2019 году.
Мадрид уступил лишь португальским соперникам – Лиссабону и Порту, но при этом обошёл Монреаль, Майами, Лондон и Женеву.
Рейтинг Barnes Cities Index включает 50 городов по всему миру, которые представляют наибольший интерес для покупателей в сегменте премиум. В 2018 году Мадрид занимал 10 строчку.
При составлении рейтинга учитывались не только критерии финансового характера, но и эмоциональное восприятие города. Эксперты оценивали, среди прочего, экономическую, политическую и культурную обстановку, транспорт и мобильность, предложение и качество образования, систему налогообложения, безопасность и уровень благополучия.Темы: Недвижимость Мадрид