Барселона заработала авторитет на европейском рынке офисной недвижимости

Барселона зарекомендовала себя как один из лучших городов Европы с точки зрения как инвестиций в офисную недвижимость, так и аренды офисов.

Как сообщает консалтинговая компания JLL, каталонская столица получила заметный вес в Европе как технологический хаб. К тому же, отмечается, что Барселона обладает широкими возможностями в сфере науки и технологий, а также привлекательностью с точки зрения предпринимательского климата. Кроме того, город отличается высоким качеством жизни, известным брендом, а также является центром, где работают организации мирового уровня.

В JLL сравнивают каталонскую столицу с такими городами как Брюссель, Франкфурт, Женева, Киото, Майами или Вена. Барселона особенно привлекает как средние, так и малые IT-компании.

Статус лидера мнений помог Барселоне восстановить рынок офисной недвижимости, и с 2016 года он демонстрирует устойчивый рост. В прошлом году общая площадь офисов, сдаваемых в аренду, составила 356 тысяч м2, что на 8% больше чем в предыдущем. Ставка арендной платы в сегменте премиум выросла на 8,6% до 25,25 евро за квадратный метр в месяц.

В Европе Барселона занимает третье место по прогнозируемым темпам роста арендной платы. До 2021 года эксперты обещают ежегодный рост в 5%. Более высокие показатели – лишь в Осло и Амстердаме.

В офисных зданиях столицы Каталонии в аренду сдаётся 6 млн квадратных метров. По состоянию на конец 2018 года было доступно 5,7% из них, что ниже среднего показателя по Европе. Для сравнения: в Мадриде свободно 10,4% офисных площадей.

С другой стороны, для Барселоны характерны медленные темпы строительства офисных зданий. Аналитики добавляют, что предложение на рынке офисной недвижимости не сможет удовлетворить спрос в ближайшие годы.