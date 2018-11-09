Casaktua устраивает распродажу жилья с привязкой к минимальной зарплате

Портал по продаже недвижимости Casaktua запускает кампанию доступного жилья. Более 2 тысяч объектов в Испании выставлены на продажу по ценам, рассчитанным на людей с невысоким доходом. Квартиры, дома, студии и дуплексы распределены по всей стране, а их стоимость не превышает 65 тысяч евро.

При расчёте стоимости, эксперты Casaktua взяли за основу ставку минимальной заработной платы (SMI), которая в настоящее время составляет 858,5 евро в месяц, чтобы гарантировать доступность жилья для этой категории населения.

В Casaktua отмечают, что средние расходы на ипотеку не должны превышать 30% ежемесячных доходов человека. Так, семья, которая живёт на минимальную зарплату, сможет выплачивать не более 258 евро в месяц, и максимальная ставка для предлагаемого жилья составляет 230 евро в месяц.

В среднем площадь объектов, выставленных на продажу, составляет 95 м2, а средняя стоимость – 50,2 тысячи евро. Больше всего предложений сконцентрировано в Андалусии (540) и Валенсийском сообществе (360). Более 200 объектов по сниженным ценам продают в Кастилии-Ла-Манче, Арагоне, Каталонии и Кастилии и Леоне.