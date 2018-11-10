В Испании подорожают ипотечные кредиты

Испанские банки могут повысить ставки по ипотекам, после того как правительство страны приняло декрет, обязывающий их взять на себя оплату налога на документальные юридические действия (IAJD), который раньше оплачивали клиенты.

По предварительным оценкам, решение правительства будет стоить банкам около 2 млрд евро в год.

Как сообщает издание El Mundo, подорожание может наблюдаться уже с понедельника. Отмечается, что самый простой способ переложить затраты на плечи клиентов состоит в повышении ставок или комиссий банка.

Так, в банке Bankinter заявили, что «банк не благотворительная организация» и «не может продавать себе в убыток», а также признали, что некоторое повышение ставок по ипотечным займам возможно, но в конкурентоспособных пределах. В Banco Santander также заявили, что решение правительства повлечёт за собой рост затрат финансовых учреждений, что может сказаться на ставках.