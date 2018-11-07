Испания может поставить новый рекорд по инвестициям в недвижимость

Испания приближается к новому рекорду в области недвижимости в 2018 году. По состоянию на конец третьего квартала объём инвестиций достиг 13,385 млрд евро, а к концу года он может превысить 16 млрд евро, по прогнозам консалтингового агентства CBRE. В 2017 году этот показатель составил 12,75 млрд евро.

Испания оказалась на пятом месте в рейтинге наиболее привлекательных стран Европы для инвестирования в недвижимость.

Высокий уровень был зафиксирован в период с июля по сентябрь, когда сумма вложений достигла 6,4 млрд евро, что составляет почти 50% общего объёма за год. Это стало рекордным показателем для третьего квартала.

В докладе CBRE отмечается, что активность наблюдается во всех сегментах, к тому же, велико число крупных сделок. В компании указывают на то, что рост вложений служит доказательством повышенного интереса как испанских, так и иностранных инвесторов к испанскому рынку.

Что касается происхождения инвесторов, эксперты сообщают, что с начала года на иностранцев пришлось 58% сделок.

По сегментам лидируют офисные помещения, на которые приходится 28% инвестиций. 24% было вложено в отели, 23% – в объекты торговли, 9% – в логистику.

На рынок арендного жилья приходится 13% инвестиций. За первые десять месяцев года в этот сегмент было направлено почти 2 млрд евро. При этом выделяются крупные сделки Testa Residencial, которая приобрела пакет из 1458 объектов у Caixabank за 200 млн евро, или покупка пакета Tauro британским фондом Glove Invest за 180 млн евро.