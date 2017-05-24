Британцы стали реже покупать жилье в Испании из-за последствий «брексита»

  • Новости
    • Недвижимость
      • Испанский банк распродает квартиры по 50-70 тыс. евро
    • Туризм
      • На северо-западе Испании побит температурный рекорд
      • La Vanguardia / Опасный трюк с акулами в аквариуме Барселоны
      • В Буньоле готовятся к юбилейной Томатине
      • La Vanguardia / Барселона и нудисты
      • Толедо - новая гастрономическая столица Испании
      • Праздник перегона скота в Мадриде
      • Мегаполис и дикая природа: кит у побережья Барселоны
      • Виртуальная экскурсия по будущему парку Ferrari в Таррагоне
      • Майорка в снегу
    • Бизнес
      • Агентство Fitch снизило рейтинг Испании на две ступени
    • Спорт
      • Испанская полиция активно готовится к приезду российских футбольных фанатов
    • Политика
      • Рахой: Ана Ботелья была бы «великолепным» мэром Мадрида
    • Происшествия
      • В Аликанте обезврежена банда, грабившая дома и автомобили
      • La Vanguardia / Игуалада: взрыв на химзаводе
      • Castellón confidencial / Стычка между сторонниками и противниками корриды
      • Манчестер: испанцы устроили потасовку в автобусе
      • Antena 3 / Землетрясение в Испании
      • У берегов Валенсии перехвачена лодка с 289 кг кокаина
      • Малага: наркотрафиканты разгружают марихуану на пляже
    • Культура
      • Каталония попрощалась с корридой
    • Общество
      • В Барселоне появилась организация, оказывающая помощь грузинским эмигрантам
      • Зоопарк на Майорке уличили в избиении дельфинов
    • Наука
      • Невропатолог из Мадрида советует страдающим болезнью Паркинсона читать вслух и петь
    • Русская Испания
      • El Mundo: русские не дают дешеветь элитной испанской недвижимости
    • В мире
      • Во Франции раскритиковали испанский законопроект об абортах
  • Люди
    • А
      • Аснар Хосе Мария
    • Б
      • Ботелья Ана
    • В
      • Хосе Игнасио Верт
    • Г
      • Пау Гасоль
    • Д
      • Хорхе Фернандес Диас
    • Е
      • Адам Езерский
    • Ж
      • Жене Марк
    • З
    • И
      • Хуан Хосе Ибаррече
    • Й
      • Йон Сантакана
    • К
      • Мигель Ариас Каньете
    • Л
      • Летисия Ортис
    • М
      • Кристобаль Монторо
    • Н
      • Рафаэль Надаль
    • О
      • Мигель Ордоньес
    • П
      • Луис Фелипе Фернандес де ла Пенья
    • Р
      • Рахой Мариано
    • С
      • Хосе Луис Родригес Сапатеро
    • Т
      • Баронесса Тиссен
    • У
      • Иньяки Урдангарин
    • Ф
      • Давид Феррер
    • Х
      • Хуан Карлос I
    • Ц
      • Цывьян Леонид
    • Ч
      • Денис Черышев
    • Ш
      • Ирина Шейк
    • Щ
    • Э
      • Жорди Эреу
    • Ю
      • Патрисия Юрена Родригес
    • Я
      • Яровенко Наташа
  • Города
  • Видео
    • Интервью
      • Реклама
        • Партнеры
          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Британцы стали реже покупать жилье в Испании из-за последствий «брексита»

          Британцы стали реже покупать жилье в Испании из-за последствий «брексита»

          07:35 24.05.2017

          Несмотря на то, что граждане Великобритании по-прежнему составляют самую многочисленную группу иностранных покупателей жилья в Испании, число сделок с их участием в первом квартале текущего года достигло исторического минимума. Как сообщает сайт Idealista со ссылкой на данные Коллегии регистраторов имущества. Мелкие британские инвесторы откладывают приобретение жилья в Испании в ожидании последствий «брексита».

          Согласно статистике регистраторов за первые три месяца года, на долю иностранцев пришлось 13,1% от общего числа операций купли-продажи жилья, что составляет примерно 15 000 операций. Это самый высокий с 2011 года показатель за данный период. По сравнению с прошлым годом он вырос на 14,4%, а по сравнению с предшествующим кварталом – на 21,8%. 

          Как говорилось выше, британцы по-прежнему удерживают лидирующие позиции среди иностранных клиентов, покупающих недвижимость в Испании, однако их доля сделок понемногу теряет вес. Так, в период с января по март они совершили 14,5% от общего числа покупок жилья иностранцами, в то время как в предшествующем триместре эта цифра составляла 16,4%, а в первом квартале прошлого года – 22%. 

          «Последствия «брексита» влекут за собой тенденцию к снижению спроса со стороны британских инвесторов в Испании», отмечают представители Коллегии регистраторов. Впрочем, это падение компенсируется за счет роста активности клиентов из других стран – французов (9,6% от общего числа сделок с участием зарубежных инвесторов), немцы (7,7%), бельгийцы (6,9%), шведы (6,3%) и итальянцы (6,1%). На долю первых шести стран списка приходится более половины операций купли-продажи жилья, совершаемых иностранцами. 

          Среди автономных сообществ самыми популярными среди зарубежных клиентов остаются острова. Так, на Канарах на их долю пришлось 34,1% от общего числа сделок купли-продажи жилья. За ними следуют Балеары с показателем в 31,7%. Замыкает первую тройку Валенсия с результатом в 26%. 

          Темы: Недвижимость

          Комментарии


          Социальные комментарии Cackle
          Видео
          EP / Марш против корриды в Мадриде Все видео
          Facebook

          Новости Испании в Яндексе
          Noticia.ru 2011 - 2017