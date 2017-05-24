Британцы стали реже покупать жилье в Испании из-за последствий «брексита»

Несмотря на то, что граждане Великобритании по-прежнему составляют самую многочисленную группу иностранных покупателей жилья в Испании, число сделок с их участием в первом квартале текущего года достигло исторического минимума. Как сообщает сайт Idealista со ссылкой на данные Коллегии регистраторов имущества. Мелкие британские инвесторы откладывают приобретение жилья в Испании в ожидании последствий «брексита».

Согласно статистике регистраторов за первые три месяца года, на долю иностранцев пришлось 13,1% от общего числа операций купли-продажи жилья, что составляет примерно 15 000 операций. Это самый высокий с 2011 года показатель за данный период. По сравнению с прошлым годом он вырос на 14,4%, а по сравнению с предшествующим кварталом – на 21,8%.

Как говорилось выше, британцы по-прежнему удерживают лидирующие позиции среди иностранных клиентов, покупающих недвижимость в Испании, однако их доля сделок понемногу теряет вес. Так, в период с января по март они совершили 14,5% от общего числа покупок жилья иностранцами, в то время как в предшествующем триместре эта цифра составляла 16,4%, а в первом квартале прошлого года – 22%.

«Последствия «брексита» влекут за собой тенденцию к снижению спроса со стороны британских инвесторов в Испании», отмечают представители Коллегии регистраторов. Впрочем, это падение компенсируется за счет роста активности клиентов из других стран – французов (9,6% от общего числа сделок с участием зарубежных инвесторов), немцы (7,7%), бельгийцы (6,9%), шведы (6,3%) и итальянцы (6,1%). На долю первых шести стран списка приходится более половины операций купли-продажи жилья, совершаемых иностранцами.

Среди автономных сообществ самыми популярными среди зарубежных клиентов остаются острова. Так, на Канарах на их долю пришлось 34,1% от общего числа сделок купли-продажи жилья. За ними следуют Балеары с показателем в 31,7%. Замыкает первую тройку Валенсия с результатом в 26%.