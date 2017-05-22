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          Новости Испании » Новости » Недвижимость » Испания опередила Португалию по числу инвесторских "золотых виз"

          Испания опередила Португалию по числу инвесторских "золотых виз"

          19:53 22.05.2017

          Испания стала европейским лидером по числу выданных "золотых виз", призванных привлечь в страну иностранный капитал в обмен на вид на жительство, сообщат сайт Idealista. До этого момента пальму первенства удерживала Португалия, однако в апреле количество выданных ее властями документов подобного рода снизилось на 59%, а объем инвестиций сократился до 78 миллионов евро. Соответствующие данные были получены Португальской конфедерацией сферы строительтсва недвижимости (CPCI).

          По словам главы CPCI Реиша Кампуша, игроков рынка настораживает подобное положение дел, так как неожиданное падение произошло после удачного первого квартала в момент, когда сектор недвижимости продемонстрировал положительные признаки консолидации. 

          По данному параметру Испании удалось значительно опередить Португалию: прошлом году общий размер инвестиций в испанскую недвижимость составил 1,554 миллиарда евро, а в португальскую – 873 миллиона. Подобное падение специалисты объясняют бюрократическими сложностями в получении и обновлении "золотой визы". В CPCI считают, что эти препоны создали нежелательное ощущение отсутствия доверия со стороны инвесторов. 

          Реиш Кампуш подчеркнул, что правительство страны должно принять меры, призванные приостановить отток инвесторов в другие страны и вернуть Португалии лидерство в данной сфере. "У нас есть все необходимые условия для того, чтобы вновь завоевать лидерство как привилегированное направление для вложения средств", отметил глава конфедерации. 

          По данным Департамента торговли, в случае Испании с момента своего появления в конце 2013 года "золотая виза" привлекла в общей сложности 2 236 инвесторов и 2,157 миллиардов евро. Из них 1,554 миллиарда было вложено в недвижимость, 495 миллионов – в бизнес-проекты, а еще 108 миллионов – в финансовые активы.

          Темы: Недвижимость Бизнес

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