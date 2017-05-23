Altamira Asset Management представит 11 тысяч объектов недвижимости на выставке в Мадриде

На девятнадцатой по счету выставке недвижимости SIMA в Мадриде будет представлен обширный спектр активов сервисного агента Altamira Asset Management, акционером которого является банк Santander. Как сообщает сайт Idealista, посетителям будет предложено около 11 000 новых и вторичных объектов жилья, расположенных в основном в Мадриде, Толедо и на побережье Средиземного моря. Ознакомиться с этим пакетом можно будет с 25 по 28 мая в столичном выставочном центре IFEMA.

10% портфеля (7 400 объектов) составляет недвижимость в Мадриде. Кроме того, Altamira предложит потенциальным клиентам около 2 000 квартир в 36 новых жилых комплексах, а также 2 000 объектов в Кастилии – Ла-Манче и более 1 000 – в Эстремадуре.

Помимо этого, компания представит активы третичного сектора – а именно, более 420 коммерческих, складских и офисных помещений. Посетители выставки SIMA смогут ознакомиться с ними в рамках панорамного виртуального тура.