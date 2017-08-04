Аренда жилья в Буньоле во время «Томатины» подорожала до 161 евро за сутки

По данным портала Hundredrooms, суточная стоимость аренды жилья во время проведения фестиваля «Томатина» в валенсийском Буньоле, в среднем, составляет 161 евро.

По подсчётам портала, по сравнению с предыдущим годом средняя стоимость возросла на 38%. Если в 2016 году цены на бюджетные варианты начинались от 47 евро, то в нынешнем году самые дешёвые апартаменты обойдутся не менее чем в 65 евро за ночь.

В Буньоле тем временем активно готовятся к ежегодному празднику. В прошлом году для участия в традиционном помидорном побоище зарегистрировались 22 тысячи человек, однако фактических участников оказалось в несколько раз больше. На проведение прошлогоднего фестиваля ушло 150 тонн томатов.

В этом году на празднике, который состоится 30 августа, планируют побывать более 22 тысяч человек из 96 стран.