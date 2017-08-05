В Каталонии продадут с аукциона 9 домов известного наркоторговца

В Сан-Винсенс-де-Монтальт (комарка Маресма, Барселона) ещё в 2003 году началось строительство девяти жилых домов стоимостью около 1,8 миллиона евро каждый. Реализацией проекта занималась компания Brava Park, принадлежавшая известному наркоторговцу Хоакину Морено Мариньоса.

В 2008 году, когда жильё находилось на стадии 95% готовности, строительство было прекращено. Компания-застройщик была ликвидирована, а о её владельце ничего не известно. Морено-Мариньоса был одним из крупнейших импортёров кокаина в Каталонии. Сейчас он, возможно, скрывается за рубежом.

Из работников компании остался лишь сторож. Не получая причитающуюся ему зарплату, он решил занять одно из пустующих зданий, а после впустил в дома и других незаконных жильцов.

Городской совет подал в суд иск с требованием провести открытые торги. Задолженность застройщика перед госорганами составляет почти 200 тысяч евро. Городские власти надеются с помощью торгов решить проблему занятых сквоттерами зданий. Ожидается, что аукцион состоится до конца августа.