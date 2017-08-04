Эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на жилье в Испании и цен на него

Спрос на жилье в Испании растет уже более трех лет подряд на фоне улучшения ситуации на рынке труда, низкой стоимости финансирования и рентабельности вложений средств в недвижимость, пишет сайт Idealista. По данным банка Bankinter, в этом году будет продано в общей сложности от 490 000 до 500 000 объектов жилья, а в следующем эта цифра вырастет до 550 000, и подобный результат станет самым высоким с 2008 года.

Эксперты Bankinter считают нынешний год более подходящим моментом для покупки жилья, чем следующий, так как цены будут расти и дальше в свете растущего спроса, ограниченного предложения и роста популярности аренды. По их оценкам, уровень повышения составит около 4%.

Подобная динамика спроса объясняется тремя основными факторами. Первый из них – экономический рост, уровень которого в текущем году составит 3,2%, а в следующем – 2,8%. Он отражается и на состоянии рынка труда: в 2018 году уровень безработицы опустится до 15%. Помимо этого, вырастет количество бессрочных трудовых договоров и несколько увеличится численность населения. Вторым базовым фактором является низкая стоимость финансирования, обусловленная ипотечной "войной" между банками и политикой, применяемой Европейским центральным банком. Вместе они приведут к тому, что значение европейской межбанковской ставки предложения (Euribor) за 12 месяцев, к которой привязано большинство ипотечных займов, останется негативным до конца следующего года. Наконец, третьим решающим фактором станет рентабельность инвестиций в недвижимость. Несмотря на то, что средний уровень доходности сдаваемого в аренду жилья снизился с 4,65% в 2014 году до 4,3% в настоящее время, подобные вложения наряду с ценными бумагами с переменным доходом являются единственной инвестиционной альтернативой, рентабельность которой превышает показатели инфляции.

Главным следствием роста уровня спроса станет повышение цен. На него также будут влиять еще три фактора: ограниченность предложения, которая сохранится до тех пор, пока не будут сданы строящиеся в настоящее время объекты; повышение цен в крупных городах, а также удорожание аренды, тендеция к которому в ближайшие месяцы сохранится в силу ограниченности предложения и роста интереса к подобной модели проживания, возникшей после кризиса 2008 года. Впрочем, еще два фактора, напротив, будут сдерживать рост: это заметное удорожание аренды, уровень которого в центральных районах крупных городов уже составляет более 10%, а также объем так называемых финансовых усилий, требуемых для покупки жилья. Так, выраженный рост цен на жилье на фоне более скромного повышения зарплат привел к тому, что среднестатистическое испанское домохозяйство тратит на жилье не менее 33% своего бюджета, а для его покупки семьям требуется потратить сумму, эквивалентную суммарному доходу за 6,9 года, в то время как в начале 2014 года эта цифра составляла 6,3. Своей максимальной отметки, приближенной к 9 годам, данный показатель достиг в 2007-м.