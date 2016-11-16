В Испании обосновались летучие мыши редкого вида

Сотрудники одного из проектов Фонда биоразнообразия и Министерства сельского хозяйства Испании обнаружили в районе Артига-де-Лин (Каталония), а также в долине Валь-д'Аран, Арагоне и Наварре представителей исчезающего и малоизученного вида летучих мышей Nyctalus lasiopterus, более известного как гигантская вечерница.

Как сообщают информационные агентства Испании, летом и весной в этих районах было поймано около 50 особей. На них надели специальные кольца, чтобы следить за перемещением мышей. Ученые установили, что гигантские вечерницы присутствуют во всех районах Пиренейских гор, и нашли по меньшей мере две колонии в Арагоне. С целью повышения популяции этих летучих мышей в зонах, где естественные укрытия крайне малочисленны или отсутствуют вовсе, были установлены специальные ящики, в которых животные могут спрятаться.

Гигантская вечерница - самая крупная летучая мышь в Европе. Размах крыльев - почти полметра. Занесена в Красную книгу.