В центре Валенсии найдены останки древней парфюмерной лавки и женский скелет

В ходе реставрационных работ в одном из зданий исторического центра Валенсии обнаружены развалины римской парфюмерной лавки и скелет женщины, относящийся к вестготскому периоду. Как сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на заявление проводившей работы компании COMATEL, открытие было сделано в ходе подготовки к строительству пятизвездочного отеля, который разместится рядом с Дворцом Женералитат и Собранием представителей Валенсии.

Так, во время проведения работ специалисты обнаружили несколько особых структур, под которыми находилось множество маленьких стеклянных флаконов, что навело авторов открытия на мысль о старинной парфюмерной лавке приблизительно III века. Кроме того, они обнаружили скелет женщины, относящийся к вестготскому периоду. Источники в компании отметили, что пока не установлено, идет ли речь об отдельно взятой находке или же о части более обширного погребального комплекса. Ясность в этот вопрос внесут результаты антропологического исследования.

Раскопки, стартовавшие в начале ноября, проводятся компанией SEMAR Arqueología SL под управлением археолога Марии Луисы Серрано Маркос и антрополога Льоренс Алапонт Мартин.