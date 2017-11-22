Испании грозит аномальная засуха

По всей Испании продолжают высыхать водохранилища. По последним данным, уровень воды в них составляет 37% от полного объёма, что значительно ниже предыдущих показателей.

Как сообщает 20 minutos, в прошлом году этот уровень составлял около 48,2%. При этом эксперты предупреждают о возможном ухудшении ситуации в связи с засушливой погодой на территории всей страны.

Особую угрозу представляет засуха бассейнов рек на востоке Испании, таких как Сегура, в водохранилищах которой на данный момент содержится 13,4% общего объёма, и Хукар (25%). Неблагоприятная ситуация наблюдается и в северной части страны: уровень воды в водохранилищах бассейнов рек Миньо, Силь и Дуэро составляет от 30 до 40%.

Запасы воды в настоящее время составляют 20 768 кубических километров, что является самым низким показателем за последние 22 года. За минувшую неделю совокупный объём сократился на 105 ккубических километров 0,2% от общего объёма).

По прогнозам синоптиков, значительных осадков в ближайшие недели также не предвидится. Начиная со среды, ожидаются небольшие дожди, которые, однако, не способны восполнить дефицит.