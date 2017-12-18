Национальный суперкомпьютерный центр Барселоны возглавит процесс разработки европейских чипов

Данная инициатива позволит городу привлечь европейское финансирование на сумму 240 миллионов евро. Управление этими средствами будет осуществляться напрямую из Барселоны вплоть до 2021 года. В дальнейшем размер инвестиций планируется увеличить по мере развития собственной индустрии микропроцессоров. "Новый европейский проект станет отличной возможностью для всех сфер, так или иначе связанных с микроэлектроникой – от автопрома до медицины", - считает заместитель директра BSC-CNS Жузеп Марторель. Кроме того, он поспособствует и созданию новых фирм. Яркий тому пример – каталонская фирма Semidynamics, специализирующаяся на разработке компьютеров и входящая в состав консорциума во главе с BSC-CNS. Сам консорциум является частью масштабного проекта EuroHPC, который Еврокомиссия считает стратегически важным с точки зрения борьбы с отставанием Европы от США, Китая и Японии в области компьютерных технологий. "Сейчас в этом смысле мы находимся в уязвимом положении, - говорит директор BSC-CNS Матео Валеро. – Если мы не займемся вплотную контролем за собственными чипами, то мы подвергнем себя опасности заражения процессоров троянами, осуществить которое очень легко. Кроме того, из-за своей технологической отсталости мы потеряем конкурентоспособность на стратегически важных рынках".

Деятельность проекта EuroHPC, который активно поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, будет развиваться в двух основных направлениях. Первая задача инициативы заключается в разработке собственного чипа, что позволит региону избежать зависимости от поставок американских устройств, как это происходит сейчас. Наряду с этим, специалисты изучат возможность применения подобных технологий в промышленной сфере. Вторая основная задача заключается в разработке и установке четырех суперкомпьютеров, чей спектр возможностей будет в несколько раз шире, чем у ныне существующих машин. Первые два будут установлены до 2012 года, а еще два – тремя годами позже. В 2021 году компьютер Mare Nostrum 4 центра BSC-CNS планируется заменить новым Mare Nostrum 5, и, с учетом того, что эти устройства входят в состав европейской сети Prace и обслуживают весь континент, с большой долей вероятности одним из первых компьютеров проекта EuroHPC станет именно Mare Nostrum 5. На эту часть проекта будет направлено еще 120 миллионов евро европейских инвестиций.

Впрочем, для того, чтобы эти возможности принесли пользу экономике Каталонии, региону "необходима промышленная политика, которая будет способствовать практическому применению разработанных нами технологий", - отметил Марторель. – Польза не будет немедленной, но в средне- и долгосрочной перспективе она станет весьма заметной. Если у нас будут команды, работающие над созданием процессоров, а также команды, работающие над их возможными способами применения, возможно, тогда и настанет момент для переговоров с компаниями на тему совместной работы".