Шторм на Коста-Брава помог обнаружить фрагменты древнегреческого города

Сильный шторм у восточного побережья Испании в марте привёл не только к разрушениям в Альт-Эмпорда, но и обнажил остатки древнегреческого города, который был спрятан под дюнами на пляже Moll Greg в Ла-Эскала (Жирона), рядом с руинами Эмпориона.

Из-за погодных условий и опасений за сохранность находки музей археологии приступил к срочному проведению раскопок. Работы начались две недели и назад завершатся на следующей неделе, после чего пляжу вернут привычный облик.

В музее отмечают особую значимость находки, благодаря хорошо сохранившемся элементам древнегреческих сооружений. Предположительно они представляют собой остатки домов или складов и относятся к начальному этапу греческой колонизации Пиренейского полуострова во второй половине 6 века до н.э. По словам экспертов, находка позволит получить важные сведения о том, как в древности выглядело побережье, как складывались отношения горожан с морем, а также позволит установить некоторые временные рамки колонизации этой местности.