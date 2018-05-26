Новая бактерия с Канарских островов названа одним из самых важных открытий года

Вид получил название «волосы Венеры», и его появление было связано с извержением подводного вулкана Тагоро неподалёку от острова Йерро в 2011 году. Извержение спровоцировало значительные изменения: повышение температуры воды, сокращение уровня содержания кислорода и увеличение уровня углерода и сероводорода, что уничтожило большую часть существовавшей экосистемы, но в то же время создало этот новый вид.

Публикация списка приурочена ко дню рождения Карла Линнея. В него также вошли австралийский сумчатый лев, который считался вымершим 20 млн лет назад, новые виды орангутана в Индонезии и амфипода в Южном океане, гигантское дерево высотой более 40 м в Бразилии и другие виды живых организмов в Коста-Рике, Японии, Китае и США. Общее число видов, открытых за прошлый год составляет около 18 тысяч.