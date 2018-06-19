Испанские учёные предлагают распознавать преступников по походке

Испанские и британские исследователи разработали технологию, которая позволит распознавать людей по походке, и может быть использована в целях безопасности в аэропортах и других местах наравне со снятием отпечатков пальцев и сканированием сетчатки глаза.

Как отмечают исследователи, походка каждого человека индивидуальна и характеризуется 24 различными показателями. Новая технология помогает определять эти уникальные черты. Система использует встроенные в напольное покрытие элементы, которые реагируют на давление. Во время испытаний устройства показали точность в 99,3% при распознавании человека. Система уже была опробована в реальных условиях, в том числе в аэропортах.

В Автономном университете Мадрида и Манчестерском университете работают над созданием крупнейшей базы данных походок, которая уже включает 20 тысяч сигналов шагов.