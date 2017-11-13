Первая испанская трасса для тестирования беспилотных автомобилей появится в Кантабрии

Крупнейшие автопроизводители активно развивают проекты по созданию автономных транспортных средств, и в этом смысле переломным моментом должен стать 2020 год: внедрение коммуникационной системы 5G сделает возможным полное подключение к автомобилям и между ними, пишет газета ABC. Это, в свою очередь, позволит создать полностью автономную машину 5 уровня, т.е. устройство, способное перемещаться без вмешательства человека.

Помимо внесения соответствующих поправок в законодательство, адаптация к новым технологиям потребуется и самим водителям. Для этого на территории муниципалитета Сантьюрде-де-Торансо в Кантабрии появится первая в Испании экспериментальная трасса для автономных автомобилей. Ее строительство является частью проекта, реализуемого компанией Auvsi España и Университета Леона.

На трассе машины будут тестироваться с помощью системы NERTRA, основными функциями которой станут организация движения и наблюдение за ним, а также дистанционный контроль за автомобилями с целью предотвращения каких-либо происшествий.

Полностью автономные автомобили станут реальностью уже в середине следующего десятилетия. Недавно Франция сделала огромный шаг в данном направлении, разрешив управление прототипами с функциями автономного вождения.