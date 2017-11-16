Найденные у южных берегов Испании дельфины страдали от болезни Альцгеймера

Ученые Сент-Эндрюсского, Эдинбургского, Флоридского и Оксфордского университетов пришли к выводу, что погибшие дельфины, тела которых были найдены у южного побережья Испании, страдали от болезни Альцгеймера. Исследователи обнаружили в их мозгу белок, присутствующий также и у страдающих деменцией людей. Результаты их работы были опубликованы в журнале Alzheimer’s and Dementia.

В рамках этого исследования болезнь Альцгеймера у животных, обитающих в дикой природе, была выявлена впервые: по словам профессора Лавстоуна из Оксфордского университета, до этого момента считалось, что данному заболеванию подвержены только люди.

Подобные выводы свидетельствуют о наличии еще одного сходства между человеком и дельфином. Предыдущее открытое учеными сходство заключалось в способности обоих жить на протяжении долгих лет после выхода из репродуктивного возраста.