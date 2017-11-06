Ученые объяснили, почему канарский вулкан Тейде сдвинулся на 6 километров

На островах, сформировавшихся в море в результате вулканических извержений, происходили мощные оползни, способные не только разрушить до половины их объемов, как это случилось на канарском Йерро 80 000 лет назад, но и сдвинуть на несколько километров эпицентр вулкана размером со знаменитый Тейде. Как сообщают информационные агентства Испании, специалисты Немецкого научно-исследовательского центра геонаук (GFZ) опубликовали в журнале Nature Communications результаты своих работ по изучению влияния оползней на вулканы, основанных на геологической истории островов Фогу в Кабо-Верде, канарских Йерро, Тенерифе и Пальмы, антильских Сент-Винсента и Мартиники, а также островов Реюньон в Индийском океане и Стромболи в Средиземном море.

Самые известные подобные эпизоды произошли на Гавайях и на Канарских островах, где сошло 70 и 20 масштабных оползней соответственно. Впрочем, этот феномен характерен для всех островов вулканического происхождения, формирующихся по направлению вверх в достаточно быстром темпе. Исследования подобных движений горных пород показали, что они могут повысить уровень вулканической активности. Яркий тому пример – Канарские острова, где за несколько веков или тысячелетий огромные пустоты, возникавшие в результате таких сдвигов, заполнялись другими образованиями такого же или большего размера.

Ученые из GFZ во главе с Франческо Маккаферри отметили, что разрушения вулканических островов влияют не только на поверхность, но и на земную кору на глубине нескольких километров, определяя тем самым местоположение будущих извержений.

Так, вулкан Тейде на Тенерифе, третий по величине среди прочих океанических вулканов и возвышающийся на 7 500 метров над морским дном, находится на 6 километров севернее прежнего эпицентра и занимает пространство, возникшее в результате трех мощных сдвигов горных пород, которые разрушили 1 000 кубометров земли. Аналогичная ситуация наблюдается и на острове Йерро, где центр вулкана оказался смещен на 5 километров к северо-западу, и на Пальме, где эпицентр вулкана Бехенадо сдвинулся на 4 километра к юго-западу.

Авторы иследования предполагают, что подобная активность имеет свойство подпитывать сама себя: из-за снижения давления в данной точке земной коры разрушение целого вулканического склона провоцирует движение магмы в эту же зону, в результате чего возникает новое образование в объеме, необходимом для приведения системы в баланс.