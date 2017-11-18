Безопасность движения автобусов в Барселоне будут обеспечивать высокотехнологичные датчики

Мэрия Барселоны и компания «Городской транспорт Барселоны» (TMB) приняли решение внедрить систему предотвращения аварий Shield Plus, произведённую компанией Mobileye, для автобусов в столице Каталонии.

Система предупреждает водителя с помощью световых и звуковых сигналах о возможных последствиях совершаемого манёвра. На кузове устанавливаются специальные камеры, которые фиксируют, что происходит снаружи. Их радиус обзора позволяет также охватить «слепую» зону, что должно помочь избежать опасных для пешеходов и велосипедистов ситуаций.

Датчики будут установлены на городских автобусах, курсирующих по маршруту 6 (Paseo Manuel Girona-Poblenou) и 34 (Paseo Manuel Girona-plaza Virrei Amat), а также на 5 автомобилях, принадлежащих муниципалитету.

Согласно исследованиям Innovations Diserving Analysis автобусы, оборудованные такой системой, на 71,6% реже попадают в аварии с лобовым столкновением, а также на 43,3% реже участвуют в ДТП, связанных с наездом на пешеходов или велосипедистов.

В 2018 году TMB планирует установить Shield Plus на 23 автобусах, а ещё 20 будут оснащены системой периметрального наблюдения.